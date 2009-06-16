Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, как и когда можно записаться на прием к временному администратору проблемного банка или его помощнику

Надра Банк

Ежедневно с 10.00 до 14.00 клиентов банка принимает представитель временного администратора. Чтобы встретиться с ним, нужно прийти в головной офис, расположенный по ул. Артема, 15, комната 108 и занять «живую» очередь.

Как сообщил сотрудник банка, очередь очень большая – за один день можно и не «достояться». Поэтому есть другой вариант – записаться на прием к представителю временного администратора (на посту охраны) на другой день. Правда, на какой именно – нужно уточнять на месте. «Могу сказать только, что и «живая» очередь и та, которая по записи – очень-очень большие», – констатировали в банке.

Банк Киев

Информация о том, кто из заместителей временного администратора и когда принимает клиентов, размещена на сайте финучреждения. К примеру, приемный день у Татьяны Юрченко – понедельник, у Людмилы Симоненко – вторник, у Виктора Супрунова – среда, у Александра Калужского – четверг. Временный администратор банка Виктор Мироненко каждую пятницу встречается с представителями инициативной группы вкладчиков. Часы личного приема у всех руководителей – с 10.00 до 12.00. Есть и контактные телефоны, по которым можно договориться о личной встрече.

На практике оказалось, что встретиться с кем-то из замов можно не раньше, чем через месяц. «Могу записать вас только на 21 июля, очень много людей записывается на прием», – сказал сотрудник банка.

Родовид Банк

В отличие от банков «Надра» и «Киев», клиентам Родовид Банка рассчитывать на встречу с временным администратором финучреждения Виктором Кравцом или его помощниками не стоит. «Бесполезное занятие. Даже если будете рваться к руководству, никто никуда вас не пропустит. У банка 300 тысяч недовольных вкладчиков. Как вы себе представляете личные встречи каждого из них с руководством», – заявили в банке.

Претензии клиентов банк принимает в головном офисе по ул.Сагайдачного,18. «На ресепшене сидят представитель канцелярии и временного администратора, они и примут ваше заявление», – сообщил сотрудник.

Укрпромбанк

Записаться на прием к руководству этого банка оказалось довольно просто. В колл-центре финучреждения (никуда не отсылая и не медля с ответом) сообщили, что с клиентом готов будет встретиться представитель временного администратора Максим Голубев, и сразу же даже дату встречи назначили – 22 июня. «Подниметесь на четвертый этаж в головном офисе, там он вас будет ждать. Только возьмите с собой все документы, которые связывают вас с банком», – сказал оператор колл-цента.

Банк Европейский

В банке сообщили, что даже предварительная запись на прием проводится только после подачи заявления клиента на имя временного администратора Романа Кудрицкого. В заявлении нужно изложить суть проблемы и указать контактные данные клиента: адрес, телефоны.

Заявления «на запись» принимают в филиалах банка (в Киеве – ул. Почайнинская, 38/44) и зарегистрировать у секретаря. «Если руководство готово будет принять – вам позвонят и назовут время встречи. Если будет принято другое решение, вам также ответят, но письменно», – объяснили в колл-центре. В любом случае, время ожидания ответа, как признались в банке, может растянуться на месяц.

Трансбанк

После недолгого общения с работниками колл-центра и головного офиса удалось узнать телефон помощника временного администратора, который любезно предложил позвонить (предоставив номер телефона) заместителю временного администратора Владимиру Гаре и обсудить с ним наболевшие проблемы, а также возможность личной встречи.

Одесса-банк

Встретиться с Людмилой Зотеевой, временным администратором Одесса-банка можно не ранее 11 августа (если предварительно записаться 15 июня). «Очень большая очередь. Те, кто попадет на прием в июле, записывались еще в апреле», – объяснили в банке.