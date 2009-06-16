В Киеве появятся Кондоматы

Купить презерватив днем и ночью дадут возможность специальные Кондоматы или автоматы из продажи изделия номер 2.

Их начинают размещать в столице - в местах, где больше всего молодых людей. Розовый автомат с пятью кнопочками - вставляешь купюру - получаешь резинку. Пока этот Кондомат - один - в ночном клубе, летом по Киеву их поставят 15.

Идеолог борьбы со СПИДом - Фонд Елены Франчук «АнтиСПИД» - уверяет: этот сундучок - путь к безопасному сексу: покупать здесь презервативы психологически легко и можно в любое время. Сейчас же студенты жалуются: ночью большинство аптек не работает, а бесплатно презервативы раздают нечасто.

Павел Пименов, директор по коммуникациям Фонда Елены Франчук "АнтиСПИД": «они заканчиваются - это главная издержка бесплатного распространения, поэтому бесплатное распространение - это напоминание - очень важное -, но напоминание, это не панацея. - панацея - это постоянно действующая механика - бизнес».

Цены - как в аптеке. Для зажиточных - класса премиум, для студентов - вариант: «дешево, но сердито» - такие автоматы поставят в общежитиях - заявки на установление уже есть от прогрессивных Могилянки и Университета имени Шевченко. Сломать Кондомат почти невозможно, уверяют производители.

Андрей Ткачук, директор фирмы - распространителя кондоматов: «кондомат сделан из стали полтора миллиметра, мы можем утолщать эту сталь. Он имеет полностью вандалозащищенный корпус, мы будем устанавливать их внутри помещений, а сейчас идут разработки кондомата, который будет размещаться на улице».

До конца года в столице обещают установить до полутысячи автоматов.

ICTV