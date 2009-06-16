Рабочий из Украины погиб в Москве

Рабочий из Украины погиб в понедельник на строительной площадке в Северо-Восточном административном округе Москвы, выпав из окна, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах города.

По его словам, тело гражданина Украины - жителя города Миргород - было обнаружено накануне около 15.00 у дома 211, владение 1, на проспекте Мира.

"Тело погибшего находилось на территории строящего развлекательного комплекса. Во время осмотра экспертами было установлено, что рабочий упал из окна строящегося высотного здания", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время по данному факту следственные органы столицы проводят проверку с целью установить причины и обстоятельства смерти украинца.