АНТК Антонова и Marshall Aerospace модернизируют Ан-74 для Индии

Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова и британская компания Marshall Aerospace подписали 15 июня соглашение о сотрудничестве в рамках Парижского авиасалона в Ле Бурже, сообщает пресс-служба украинской компании.

Первым совместным проектом компаний может стать модернизация патрульного самолета Ан-74 под требования заказчика в рамках участия в тендере на поставку патрульных самолетов для ВМС Индии, в частности установка системы дозаправки в воздухе.

Стороны договорились о комплексной системе послепродажного обслуживания самолетов семейства "Антонов". В рамках сотрудничества планируется работа по программам Ан-74, Ан-148 и другим перспективным самолетам, разработчиком которых является АНТК им. Антонова.

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