Налоговики нашли нелегальный канал поставок топлива в Крым

Работники налоговой милиции ликвидировали в Севастополе нелегальный канал поставок топлива в Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, предварительно было установлено, что ночью на причале в Инкермане осуществлялась перекачка дизельного топлива с баркаса, переоборудованного под мини-танкер, в автоцистерну-бензовоз, которая принадлежала одному из оптовиков горюче-смазочных материалов г.Севастополя.

Операция по перекачке была тщательным образом подготовлена. Передвижение баркаса по бухте осуществлялось ночью без габаритных огней и без опознавательных знаков, а окружающая территория в радиусе более километра охранялась от постороннего присутствия.

Во время проверки сотрудникам налоговой милиции не было предоставлено никаких документов, которые бы подтверждали принадлежность горючего и плавсредства.

Более 10 тонн дизельного топлива, автомобиль и баркас изъяты до принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Налоговая милиция устанавливает происхождения топлива.