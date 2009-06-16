СБУ перехватила реализатора кряк-программы

Управлением Службы безопасности Украины в Винницкой области разоблачен факт сбыта программных средств для получения незаконного доступа к конфиденциальной информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБ Украины в Винницкой области, сотрудники СБУ задержали 20-летнего винничанина - реализатора компьютерных дисков на Центральном рынке Винницы, который сбыл своему покупателю программы для взлома электронных почтовых ящиков сервера одной из почтовых служб пользователей популярного сайта социальной сети.

По заключению специалистов, на изъятом USB-накопителе были программные средства и файлы, которые содержали порядок действий (алгоритм) для получения несанкционированного доступа к почтовым ящикам, которые расположены на сервере почтовой службы, а также личным страницам социальных сайтов знакомств.

Поскольку предмет продажи мог быть использован для получения незаконного доступа к конфиденциальной информации, к задержанному применена мера индивидуального профилактического влияния в форме объявления ему официального предостережения о недопустимости противоправного поведения (ст. 361-1 УК Украины), в результате чего предотвращена его противоправная деятельность в сфере информационной безопасности государства.