5-й канал переходит на летний режим работы

Несколько проектов «5-го канала» идут в отпуск. Подобная практика перехода на летнюю сетку происходит на канале ежегодно, сообщили УНИАН в пресс-службе "Пятого".

В частности, в ближайшие два месяца будут отдыхать «Утро на «Пятом», «Время экономики» и «5 копеек». Согласно контракту, перерыв на лето делает также проект «Я так думаю с Анной Безулик».

Летом в несколько «облегченном» режиме будет работать и информационная служба «5-го канала». Но новости будут выходить на канале ежечасно.

В связи с временным уменьшением объемов производства, состоятся и незначительные изменения в штате редакций, однако массового сокращения, о котором ходят упрямые слухи, не предусматривается, отмечает пресс-служба.

За исключением указанных выше, остальные проекты «П’ятого» остаются в программной сетке и будут появляться в эфире в привычное для наших зрителей время. А возобновление работы всех проектов запланировано на последнюю неделю лета, когда традиционно активизируется политическая и общественная жизнь Украины, отметили на "Пятом".