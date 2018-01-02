Полиция отвергла версию об изнасиловании Ноздровской – нардеп

В полиции отвергли одну из версий причин убийства адвоката Ирины Ноздровской – о возможном изнасиловании.

Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем, следователями по уголовному производству сейчас отрабатываются три основные версии - убийство в связи с делом Россошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве, бытовой конфликт.

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"Версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.