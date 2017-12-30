Суд арестовал директора Николаевского аэропорта

Судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора коммунального предприятия "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко, которого задержали во время передачи неправомерной выгоды председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Читайте также"Взяточник-камикадзе": в Николаеве на взятке губернатору задержали директора аэропортаКак передает корреспондент УНИАН, представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Защитник руководителя предприятия просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного.

Выслушав стороны, судья постановил взять директора аэропорта под стражу.