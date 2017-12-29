Киев остановился в 9-балльных пробках (карта)

16:51, 29 декабря 2017
Общество
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Усугубляет ситуацию на дорогах города и большое количество ДТП.

В Киеве пробки / Скриншот infoportal.kiev.ua

Пробки в Киеве достигли 9 баллов, движение было парализовано в столице уже после обеда. На данный момент центр города движется очень медленно. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

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Так, движение парализовано в центре города, ожидается, что пик пробок спадет после 17:00. Отметим, что такая ситуация на дорогах Киева сложилась  из-за новогодних выходных.

На данный момент на мостах "тянучек" пока не наблюдается, только на подъездах к мосту Патона.  Осложнено движение в районе многих станций метро.

Проблемы с движением также на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицах Бассейной, Крещатике, Богдана Хмельницкого.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП. 

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Теги: #пробки в Киеве#Новый год выходные#9-балльные пробки