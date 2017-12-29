В Киеве 8-балльные пробки, город стоит с обеда (карта)
15:10, 29 декабря 2017Общество
3445
В столице зафиксировано несколько ДТП, которые также привели к пробкам.
Столицу сковали пробки / Скриншот infoportal.kiev.ua
В пятницу, 29 декабря, по состоянию на 15:00 Киев стоит в 8-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.
Читайте такжеОгромную пробку из фур под Киевом сняли с высоты птичьего полета (видео)
Так, движение парализовано в центре города, к вечеру ситуация только ухудшится, ведь впереди - новогодние выходные.
Медленно движется автотранспорт в сторону железнодорожного вокзала Киева, стоит бульвар Шевченко и бульвар Леси Украинки в сторону Дворца спорта.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2018