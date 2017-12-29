В Киеве 8-балльные пробки, город стоит с обеда (карта)

В пятницу, 29 декабря, по состоянию на 15:00 Киев стоит в 8-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

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Так, движение парализовано в центре города, к вечеру ситуация только ухудшится, ведь впереди - новогодние выходные.

Медленно движется автотранспорт в сторону железнодорожного вокзала Киева, стоит бульвар Шевченко и бульвар Леси Украинки в сторону Дворца спорта.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.