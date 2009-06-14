Идет ликвидация последствий стихийного бедствия на Волыни

На Волыни продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия, произошедшего 10 июня, возобновлено электроснабжение во всех 5 пострадавших районах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 13 июня продолжались работы по ликвидации последствий сложных погодных условий на территориях Камень-Каширского, Любешевского, Любомльского, Ратновского и Шацкого районов. Вследствие стихии в области были отключены от электроснабжения 61 населенный пункт, повреждены 35 ЛЭП и, по уточненным данным, 1186 зданий.

Обломками крыш были травмированы три человека. Из-за падения деревьев были созданы препятствия для движения на дорогах. Повреждены также сельскохозяйственные культуры и лесные насаждения районов.

На сегодня в 5 районах области электроснабжение возобновлено. Заторы на дорогах расчищены, обеспечен проезд автотранспорта.

В Любешевском районе были повреждены, по уточненным данным, 1082 здания (многоэтажные и частные жилые дома, хозяйственные здания, заведения культуры, образования, дошкольные заведения, другие здания общественного назначения). Восстановлены 936 зданий, в том числе за сутки – 288. Остается восстановить 146 зданий.

В Камень-Каширском районе были повреждены 62 дома и хозяйственные сооружения, остается восстановить еще три.

На местах работают подразделения МЧС, бригады коммунальных служб, облэнерго, облавтодора и местное население, в целом 782 человека и 53 единицы техники.

Комиссиями ТЭБ и ЧС райгосадминистраций уточняется ущерб.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют опергруппы Главного облуправления МЧС, общую координацию - министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров выделил из резервного фонда 17,2 млн. грн. для ликвидации последствий урагана в пяти районах Волынской области.

Из 17,2 млн. грн. на частичное возмещение ущерба гражданам планируется выделить 6,2 млн. грн., на восстановление бюджетных учреждений – 6 млн. грн., а на частичное возмещение ущерба сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам – 5 млн. грн.