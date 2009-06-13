ВО «Свобода» заявляет о поджоге авто председателя облорганизации

В ночь на 12 июня в Одесса неизвестные осуществили поджог автомобиля председателя Одесской областной организации ВО «Свобода» Павла КИРИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», автомобиль находился у дома, в котором живет П.КИРИЛЕНКО.

Областная организация ВО «Свобода» расценивает этот инцидент как «продолжение антиукраинской деятельности прокремлёвских сил с целью оказания давления на организацию, которая продемонстрировала свою принципиальность в отстаивании прав украинской нации в Одесском регионе».