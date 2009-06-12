Причина пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске - поджог

Причиной пожара, который произошел в ночь на 7 мая, в зале игровых автоматов в Днепропетровске, является поджог.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС УМВД в Днепропетровской области.

По данным ЦОС, следственным отделом облуправления милиции возбуждено еще одно уголовное дело по факту пожара – по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

По информации милиции, на месте трагедии были найдены остатки легковоспламеняющегося вещества. Подробностей экспертизы ЦОС пока не обнародовал.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске в ночь на 7 мая в помещении зала игровых автоматов ООО «Метро ДжекПот», которое принадлежит ООО «Порыв», произошел пожар, в результате которого погибли 9 и травмированы 11 человек.

По факту несоблюдения требований пожарной безопасности в зале игровых автоматов Октябрьский райотдел милиции Днепропетровска возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса.