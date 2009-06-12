В Киеве один официант зарезал другого

В Оболонском районе Киева 11 июня на месте совершения преступления работники милиции задержали 31-летнего официанта одного из столичных ресторанов.

Как сообщает пресс-служба МВД, предварительно выяснено, что он в помещении отмеченного заведения ножом убил 21-летнего жителя Ивано-Франковска, официанта этого ресторана, во время ссоры на почве ревности.

Обком