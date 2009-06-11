Печерский суд освободил участника банды "Капитошки"

Сегодня Печерский районный суд Киева своим решением освободил секретаря Федерации профсоюзов Украины Игоря ИГНАТОВА, который был задержан по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группировки “Капитошки” под подписку о невыезде.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, указанное лицо по решению того же суда 29 апреля было объявлено в межгосударственный розыск по представлению Генеральной прокуратуры.

Сейчас И.ИГНАТОВ доставлен в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, где, не исключено, ему могут быть предъявлены новые обвинения.

Как сообщал УНИАН, секретарю ФПУ, который был задержан 3 июня в результате спецоперации работников ГУБОП МВД и Генеральной прокуратуры за причастность к деятельности организованной преступной группировки Александра КАПИТОНОВА ("Капитошки"), выдвинуто обвинение в нарушении ч.4 ст.189 (вымогательство), и ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГУБОП, роль секретаря ФПУ в банде заключалась в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, он разрабатывал схемы для рейдерских захватов объектов ФПУ (земельные ресурсы, санатории, профилактории и тому подобное).