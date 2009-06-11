В Крыму на пятницу и субботу объявлено штормовое предупреждение
20:11, 11 июня 2009Общество
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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на пятницу и субботу в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе крымского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«12 и 13 июня на территории крымской автономии ожидаются сильный дождь, местами град, гроза, шквальный ветер до 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.
Информация о штормовом предупреждении направлена председателям районных и городских государственных администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона.
МЧС напоминает: в случае возникновения ЧС нужно звонить по телефону 101.
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