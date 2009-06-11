Предварительная сумма ущерба, нанесенного 7 июня ураганом в Береговском районе Закарпатья‚ составляет почти 9 млн. грн.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК.

По его словам, после того, как были предприняты первоочередные меры по возобновлению работы объектов жизнеобеспечения, были созданы специальные комиссии для определения ущерба‚ нанесенного ураганом и градом в пострадавших населенных пунктах Береговского района Закарпатской области.

По предварительным данным, общая сумма нанесенного ущерба составляет 8899,2 тыс. грн.

Как уточнил помощник начальника ГУ, наиболее пострадал от стихии аграрный сектор: повреждены и уничтожены посевы зерновых на площади 1260,6 га, картофеля на площади 84,4 га, овощных культур на площади 58,4 га, садов на площади 72,7 га, виноградников 569,92 га и других сельскохозяйственных культур на площади 177,4 га. «По предварительным данным, ущерб‚ нанесенный исключительно сельскому хозяйству Береговского района неблагоприятными погодными условиями и градом, оценивается в 7879,2 тыс. грн.», - сообщил Я.БАБЯК.

В частном жилом секторе всего град повредил 414 домов в селах Астей, Мочола, Каштаново, Мужиево и Большая Бакта. Наиболее, по словам спасателей, пострадали оконные стекла и крыши, которые разбил град. В упомянутых населенных пунктах от града также пострадали 2 детских сада, дошкольное учебное заведение, сельский клуб и школа-сад. По общим подсчетам‚ предварительный ущерб‚ нанесенный бюджетным учреждениям и жилому сектору‚ составляет 1020 тыс. грн.

Сейчас, уточняет Я.БАБЯК, ущерб, нанесенный стихией, продолжают уточнять.