На Свитязь съедутся байкеры из семи стран

На Волыни 12-14 июня состоится I Международный мотофестиваль, на который ожидается приезд около 500 байкеров из семи стран бывшего СССР и Европы.

Как сообщили УНИАН организаторы, действо будет проходить на берегах озера Свитязь возле городка Шацк.

Организатором байкерского слета на Свитязе является волынский мотофанклуб «WINDS» («Ветры»), в который входят почитатели мотокультуры из нескольких регионов Украины и Германии.

Как сообщают организаторы мотофестиваля, его целью является популяризация Волыни, привлечение байкеров к развитию «зеленого туризма» в области. Организаторы надеются, что именно в этом аспекте фестиваль станет полезным для местной общины, которая сможет получить дивиденды за предоставленные услуги по питанию и проживанию байкеров.