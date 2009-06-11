В Украину опять идут грозы, ливни, град и шквалы

Завтра в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, грозы, ночью местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на юге и востоке сохранится жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза (в Крыму и в Одесской области днем местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с).

На остальной территории переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с, в отдельных районах град и шквалы 25-28 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

Ветер в западной половине западный и северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 5-12 м/с.

В Киевской области - ночью местами небольшой дождь, днем грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 19-22 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°. В Киеве - температура ночью 17-19°, днем 26-28°.