"Ведет себя как ребенок": в российской психбольнице "залечили" украинца Клыха

К украинцу Станиславу Клыху, которого в России незаконно приговорили к 20 годам за решеткой, по решению руководства тюрьмы, применяется принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

“В больнице Станиславу Клыху принудительно делали инъекции неизвестных препаратов. Его мать говорит, что в результате этого “лечения” он чувствует себя “одеревеневшим” и “ведет себя как ребенок”, не будучи способным делать элементарные вещи, такие как умывание. Руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью. После возвращения из больницы он также не был способен управлять руками, а несколько пальцев были повреждены. Такое отношение может рассматриваться как пытки. Мы боимся, что с тех пор Клых так и не получил надлежащей медицинской помощи”, – отметила Оксана Покальчук, директор Amnesty International Украина.

“К Станислава Клыху в психиатрической больнице могли применять недопустимые и грубые методы, подобные тем, что использовались в карательной психиатрии в советские времена. Его фактически сломали”. – добавила она.

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После пребывания в психиатрической больнице Магнитогорск Станислав Клых похудел на 15 килограммов. По показаниям его матери, Тамары Клых, у которой была возможность посетить его 10, 11 и 12 октября, у Станислава были пролежни, пять из его пальцев были сильно повреждены.

Станислава Клыха удерживают в Верхнеуральске, за более чем 2500 километров от места проживания его матери. Из-за этого, мама Станислава Клиха с момента задержания в 2014 году смогла посетить сына только дважды.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка до 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.