Более половины украинцев не поддерживает визовый режим с РФ - опрос

Более половины опрошенных граждан Украины не поддерживает введение визового режима с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты социологического исследования на пресс-конференции представил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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Социологи спросили респондентов о введении визового режима с Россией.

Так, 51% выступили против этой идеи, 32% опрошенных поддержали бы эту идею, 4% не голосовали бы. Еще 13% не определились с ответом.

Больше всего сторонников визового режима с РФ на западе Украины - 42%. В то же время, столько же там не поддерживают эту инициативу.

В других макрорегионах противников идеи введения визового режима с Россией больше, чем сторонников. Среди сторонников партий крупнейшими апологетами введения виз с Россией являются сторонники ВО "Свобода", "Гражданской позиции" и "БПП Солидарность". Больше всего противников среди тех, кто поддерживает "Оппозиционный блок" и партию «За жизнь».

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Также социологи спросили о предоставлении русскому языку статуса государственного. Такую идею поддерживают 29% опрошенных, 63% – против, 8% – не определились. На востоке и юге двуязычие поддерживают не менее 40% опрошенных, в тоже время не меньше выступают против этой инициативы. Меньше всего тех, кто за два государственных языка, среди респондентов запада. Отдельно, 59% опрошенных за унитарное устройство Украины, 23% – за федеративное. Больше всего сторонников федерации среди жителей юга и востока (по 32-33%).

Исследование проводилось 22-30 ноября 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Было опрошено 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.