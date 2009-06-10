На 12 дней изменятся маршруты движения киевских электричек

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 12 по 23 июня 2009 года закрывает для курсирования пригородных поездов перегон Дарница-Киев-Московский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в эти дни на протяжении пяти часов, с 9.55 до 14.55, электропоезда, которые должны были бы двигаться по перегону, будут курсировать по измененному маршруту до станции Киев-Петровка.

Такие изменения в направлении движения электропоездов обусловлены строительством железнодорожно-мостового перехода через Днепр в Киеве – на станции Киев-Московский будут проводиться работы, необходимые для обустройства подходов к мостовому переходу.

Следовательно, с 12 по 23 июня 2009 года до станции Киев-Петровка будут следовать такие электропоезда: № 6809 Яготин – с платформы Северная; № 6812 п. Северная – Яготин; №6810 Борщаговка – Киев-Петровка; № 6871 Борисполь – Борщаговка-техническая; №6913 Носовка – Борщаговка-техническая; №6915 Нежин – Борщаговка-техническая; № 6811 Яготин – Борщаговка; №6813 Гребенка – п. Северная; № 6914 п. Северная – Нежин; № 6816 Борщаговка – Яготин.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров быть внимательными, слушать объявления по громкоговорителю и следить за изменениями в графике движения пригородных поездов, чтобы правильно рассчитывать время.