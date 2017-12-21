Гей-клубы и стрип-бары: Эминем рассказал, где с ним можно познакомиться

Легендарный американский рэпер Эминем признался, что после развода с Кимберли Энн Скотт в 2006 году ему так и не удалось найти вторую половинку.

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Музыкант разоткровенничался, что зарегистрировался на сайте знакомств, а также несколько раз знакомился с девушками в стрип-клубах, пишет Vulture. Более того, звезда искал утешение на сайте знакомств для геев, отмечает ТСН.

"Да, я действительно пользуюсь Tinder и хожу по клубам. Я все еще надеюсь, что встречу кого-нибудь. Может, даже там", - рассказал рэпер в интервью.

Он добавил, что после разрыва со своей школьной любовью Кимберли Энн Скотт у него было несколько свиданий, которые, впрочем, ни к чему так и не привели.