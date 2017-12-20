Американец обвинил известную певицу в смерти дочери

Американец Джон Херндона, чья дочь совершила самоубийство, считает, что виноваты в этом все, кто причастен к телесериалу "13 причин почему". Об этом он сообщил порталу Radar Online.

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Он призвал закрыть сериал и обвинил исполнительного продюсера проекта, актрису и певицу Селену Гомес, в смерти девушки. Джон уверен, что 15-летняя Белла Херндона наложила на себя руки после просмотра первого сезона шоу. Девушка ушла из жизни в апреле.

"Помните, что есть подростки, которые проходят через тяжелые времена, и это могут быть ваши друзья, ваши сестры. Селена Гомес и Netflix должны знать, что не все могут это понять. Некоторые люди, которые борются с депрессией, могут посмотреть это в неудачное время", – говорит отец.

Он собирается судиться со студией, которая в декабре объявила, что съемки второго сезона завершены.

Сериал "13 причин почему" – американский драматический сериал, снятый на основе одноименного романа Джея Ашера. Сюжет сериала вращается вокруг старшеклассника Клэя Дженсена и его подруги Ханны Бейкер, которая наложила на себя руки. Ханна оставила коробку с кассетами, на которых записаны тринадцать причин – почему она решила закончить жизнь самоубийством, передает телеканал 24.

Первый сезон, который состоял из тринадцати эпизодов, увидел свет 31 марта 2017 года. В мае 2017 года стало известно, что сериал продлен на второй сезон, премьера которого запланирована на 2018 год. Этот сериал неоднократно обвиняли в романтизации самоубийства.