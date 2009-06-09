В Аскани-Нова пожар уничтожил 200 видов редких растений

Убытки от произошедшего 7 июня пожара в заповеднике Аскания-Нова составляют около 4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, площадь пожара составила около 200 га, убытки, нанесенные пожаром, оцениваются из расчета 20 тыс. грн. на 1 га.

По данным Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в ходе воскресного пожара в заповеднике уничтожены около 200 видов редких растений, среди которых ковыль, перистый устюк, различные лишайники.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории заповедника „Аскания-Нова” возник 7 июня в 14.50. Огнем уничтожен верхний сухой покров разнотравья.

В 19.30 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС, техникой и работниками заповедника пожар ликвидирован.

Справка УНИАН. Биосферный заповедник Аскания-Нова - это уникальный уголок природы: здесь расположен единственный в Европе участок степи, которого никогда не касался плуг (однажды раскопанная степь не восстанавливается никогда).

Заповедник Аскания-Нова отнесен к «100 великим заповедникам и паркам мира».

Заповедник занимает площадь 11 тыс. га.; примыкает к лесопарку с искусственными прудами и каналами, где обитает множество зверей и птиц. В Асканийской степи произрастает более 400 видов трав и цветов, преобладают злаки.

В своеобразном зоопарке заповедника содержится уникальная коллекция животных.