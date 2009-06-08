На шахте в Донецке спасли 39 горняков, судьба 12 остается неизвестной

На шахте им. Скочинского в Донецке спасены 39 горняков, судьба 12 шахтеров пока остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области Марина НИКИТИНА.

По уточненным данным, всего на месте аварии под землей находился 51 горняк, из них 39 шахтеров были подняты на поверхность и доставлены в лечебные учреждения города, в частности – в областную больницу профзаболеваний, отметила начальник пресс-службы. Судьба еще 12 горняков пока остается неизвестной, заключила М.НИКИТИНА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.26 в Донецке на шахте им. Скочинского на горизонте 1200 метров произошел внезапный выброс породы или газово-угольной смеси.

На шахту направлены около 30 отделений горноспасателей.