В Житомире представили новую женскую команду волейбольного клуба "Полесье"

Сегодня в Житомире представили новую женскую команду Житомирской области по волейболу «Полесье».

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось в пресс-центре Житомирской облгосадминистрации и областного совета. В мероприятии приняли участие руководители власти города и области, спортсмены и журналисты.

Прессу познакомили с волейболистками, показали их новую спортивную форму и рассказали, как будет действовать эта команда.

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По словам председателя Житомирской облгосадминистарции Игоря Гундича, на Житомирщине активно развивают спорт, для чего в бюджете следующего года предусмотрены соответствующие средства.

«Сегодняшнее событие – еще одно подтверждение того, что сегодня спорт на Житомирщине активно возрождается. Не только на словах, а на деле мы показываем, как это делать. Наряду с футболом, триатлоном, греблей на байдарка и другими видами спорта мы развиваем и будем развивать новые виды спорта. Сегодня мы представляем женскую волейбольную команду «Полесье», которая будет играть в чемпионате Первой лиги. Те задачи, которые мы ставим для команды, а это выход через 2 года в Суперлигу, уверен, им под силу. Сегодня мы представляем еще и новую форму команды, в которой девушки будут получать только победы», – сказал Гундич.

По его словам, на Житомирщине возрождается футбол, строится современный многофункциональный стадион 1 категории, заложены средства на развитие велоспорта, будет проходить подготовка олимпийских чемпионов по гребле на байдарках и каноэ.

Кроме этого 15-17 декабря в спортивном комплексе Житомирского национального агроэкологического университета состоится чемпионат Украины по волейболу среди женских команд (Первая лига).

В составе волейбольной команды «Полесье» играют кандидаты в мастера спорта Дарья Будкевич , Марина Лемишова , Валентина Осипчук Ульяна Котар, Дарья Жданова. Отдельные игроки этой команды являются победителями студенческой лиги и призерами Чемпионата Украины среди команд высшей лиги.

В разговоре с журналистами руководители власти рассказали также, что в области планируют создать спортивный лицей.