Легендарный "Щедрик": как звучит украинская рождественская песня в разных вариациях (видео)

Накануне новогодних праздников в Виннице полтысячи хористов просто на улице исполнили легендарный "Щедрик". Узнаваемую сегодня музыкальную обработку украинской народной песни написал композитор Николай Леонтович больше века назад. В 1916 году "Щедрик" впервые исполнил хор Киевского университета.

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А уже в 1936 году американец украинского происхождения Питер Вильховский перевел текст песни, сделав ее узнаваемой ныне - "Carol of Bells". А после 90-х "Щедрик" зазвучал в кинематографе - в фильмах "Один дома", "Крепкий орешек 2", "Гарри Поттер" и другие. После этого украинская рождественская мелодия стала популярной на весь мир.