Легендарный "Щедрик": как звучит украинская рождественская песня в разных вариациях (видео)

14:48, 15 декабря 2017
Общество
744

Музыкальной обработке "Щедрика" уже более 100 лет, но по-настоящему популярным он стал, зазвучав в голливудских фильмах.

Кадр из фильма

Накануне новогодних праздников в Виннице полтысячи хористов просто на улице исполнили легендарный "Щедрик". Узнаваемую сегодня музыкальную обработку украинской народной песни написал композитор Николай Леонтович больше века назад. В 1916 году "Щедрик" впервые исполнил хор Киевского университета.

Читайте такжеСтолетие легендарного "Щедрика": история самой популярной в мире украинской песни (видео)

А уже в 1936 году американец украинского происхождения Питер Вильховский перевел текст песни, сделав ее узнаваемой ныне - "Carol of Bells". А после 90-х "Щедрик" зазвучал в кинематографе - в фильмах "Один дома", "Крепкий орешек 2", "Гарри Поттер" и другие. После этого украинская рождественская мелодия стала популярной на весь мир.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Щедрик#новогодние праздники#рождественские песни#Carol of Bells