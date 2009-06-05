Нафтогаз заплатит России резервными деньгами НБУ

Оплату за потребленный в мае газ НАК «Нафтогаз Украины» произведет за счет резервных средств Национального банка Украины в объеме 3,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ.

«Эти деньги будут взяты из соответствующих резервов НБУ. Но эта эмиссия - использование денег, которые находятся не в монетарном обороте, а, скажем так, вне рынка», – объяснил С.ГАВРИШ.

Он подчеркнул, что данное решение принималось взвешено, совместно с Кабинетом министров. «Мы предложили взвешенное решение, оно согласовано со всеми заинтересованными субъектами, в первую очередь – с Кабинетом министров. Сектор министерств Кабинета министров, которые отвечают за этот вопрос, поддержал такое решение на заседании СНБО», – сказал С.ГАВРИШ.

При этом он добавил, что принятие такого решения не приведет к скачку инфляции. «Учитывая, что это международная трансакция, темпы инфляции будут растянуты во времени, и поэтому активного влияния на инфляционные процессы в Украине не произойдет в ближайшее время», – отметил С.ГАВРИШ.