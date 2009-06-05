Задержан второй подозреваемый в организации взрывов в Ощадбанке в Мелитополе 2 июня.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей Запорожского главка милиции, злоумышленник был задержан сегодня утром на территории Крыма.

"В ходе совместных действий УСБУ и ГУМВД Украины в Запорожской области второй подозреваемый в организации взрывов в Ощадбанке на территории Мелитополя был задержан сегодня утром в Евпатории", - сообщили в ЦОС.

В руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области УНИАН сообщили, что задержанный - 21-летний житель Запорожья, проживающий на территории Ленинского района города, сосед организатора преступления.

Как сообщал УНИАН, 2 июня утром в одном из отделений Ощадбанка в Мелитополе произошло 2 взрыва, в результате которых пострадало 25 человек (в том числе 2 детей). 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В то же день сотрудники уголовного розыска Мелитопольского ГУВД задержали подозреваемого в совершении преступления - 21-летнего жителя Запорожья, по месту жительства которого были обнаружены компоненты для создания взрывного устройства, аналогичного использованному в Мелитополе, и огнестрельное оружие. Задержанный заявил, что осуществил взрывы с целью отвлечения внимания в момент планировавшегося им ограбления банка.