Установлен второй участник нападения на Ощадбанк в Мелитополе

Правоохранители установили личность второго злоумышленника, участвовавшего в подготовке ограбления отделения Ощадбанка в Мелитополе и взрывов в нем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор Запорожской области Валерий КУЛАКОВ.

По его словам, "задержанный сознался в попытке ограбления отделения Ощадбанка вместе с сообщником, на которого имел влияние. На сегодняшний день его (сообщника - УНИАН) личность установлена, но он еще не задержан".

По неофициальным данным, сообщник задержанного по подозрению в организации взрывов в банке - житель Запорожья, проживавший с задержанным в соседнем с ним доме в Ленинском районе Запорожья.

Как сообщал УНИАН, утром 2 июня утром в одном из отделений Ощадбанка в Мелитополе произошло 2 взрыва, в результате которых пострадало 25 человек, в том числе 2 детей. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося прокуратура изначально возбудила уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских мотивов, способом опасным для жизни многих".

В то же день сотрудники уголовного розыска Мелитопольского ГУВД задержали подозреваемого в совершении преступления - 21-летнего жителя Запорожья, по месту жительства которого были обнаружены компоненты для создания взрывного устройства, аналогичного использованному в Мелитополе, и огнестрельное оружие. Задержанный заявил, что осуществил взрывы с целью отвлечения внимания в момент планировавшегося им ограбления банка.

В связи с этим уголовное дело переквалифицировано как "Покушение на умышленное убийство, совершенной из корыстных побуждений, способом опасным для жизни многих".

Также в отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения.