В Тернополе отметили наградами 46 волонтеров (фото)

В Тернополе по случаю Международного дня волонтера отметили лучших. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, по случаю праздника в области отметили 46 волонтеров, 35 из которых получили отличия Президента Украины Петра Порошенко и 11 – награды главы ТОДА за то, что уже четвертый год делают все возможное, чтобы украинцы бойцы были одеты, обуты, накормлены и обеспечении всем необходимым.

Президентские награды «За гуманитарное участие в антитеррористической операции» и медали «За службу Украине» волонтерам края вручил председатель Тернопольской ОГА Степан Барна вместе с заместителем председателя областного совета Любомиром Крупой и секретарем городского совета Виктором Шумадой.

«Каждый из нас осознает, что без волонтерского движения, без нашей совместной работы, наверное, бы не было украинской армии. Мне сейчас сложно говорить и давать оценку работы каждого из вас, ибо каждый сделал много как волонтер, как священник-капеллан, как простой школьник или студент, которые приобщались к тому, чтобы плести маскировочную сетку для армии. Но при любых обстоятельствах наша совместная работа привела к тому, что мы имеем сегодня армию. Имеем хорошо вышколенных солдат, одетых и накормленных. Поэтому мне приятно, что этот дух волонтерства присутствует и в дальнейшем», – сказал во время торжеств Барна.

В то же время глава области отметил, что есть еще много проблем, которые нужно решать.

«Мы максимально помогаем. Из представителей органов государственной власти никто не равнодушен к проблемам солдат. Поэтому еще раз искренне спасибо каждому волонтеру, председателям волонтерских организаций, общественных организаций, которые работают в направлении развития украинской армии», – сказал председатель ОГА.