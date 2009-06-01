Украинское движение секс-меньшинств разрабатывает стратегию

Украинское движение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей (ЛГБТ-движение) разрабатывает стратегию своей деятельности по меньшей мере до 2020 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Гей-Форума Украины, об этом шла речь во время всеукраинского съезда активистов движения за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей, который состоялся в гостиничном комплексе вблизи Киева.

"Нами сформулировано уже более ста конкретных проблем, которые задевают гомо-, бисексуальных и трансгендерных лиц, - проблем, которые мы должны решить в обозримом будущем совместными усилиями с государством", - сказано в сообщении.

Всеукраинский съезд секс-меньшинств состоялся в форме очередной национальной ЛГБТ-конференции под лозунгом "Партнерство и развитие".

"Несмотря на то, что этот съезд стал самым большим организационным мероприятием в этом году в жизни украинского ЛГБТ-сообщества, прошел он в непубличном формате, без извещения средств массовой информации, а так же без приглашения представителей государственной власти", - отмечают в общественной организации.

"Мы не ставили перед собой цель принимать на конференции какие-либо политические или вообще публичные решения. Задания нашего съезда лежали в иной плоскости: повысить уровень профессиональной подготовки наших активистов, интегрировать национальное гей-лесбийское движение, мотивировать людей к последующей работе", - сказал лидер Гей-Форума Украины Святослав ШЕРЕМЕТ.

На конференции обсуждались такие вопросы: сексуальное здоровье, защита прав и дискриминационная проблематика, законодательство, робота общественных центров для геев, бисексуалов, лесбиянок и трансгендеров (по информации Гей-Форума Украины, на сегодня в Украине живет 5 трансгендерных людей), разработка информационно-образовательных материалов, перспективное планирование, обзор базовых документов национального ЛГБТ-движения, технологии взаимодействия с оппонентами.

По данным Гей-Форума, в Украине действует три координационные структуры по гей-лесбийским вопросам, 19 ЛГБТ-организаций, по меньшей мере 14 неформальных ЛГБТ-объединений и более 20 организаций, которые предоставляют социальные услуги для людей, практикующих однополые сексуальные контакты или поддерживают развитие ЛГБТ-движения.