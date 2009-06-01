Убийство эколога в Киеве связано с проблемами Жукова острова?

Украинские правозащитники требуют от правоохранительных органов провести оперативное, всестороннее и объективное расследование дела об убийстве киевского эколога Алексея Гончарова и избиении его жены, совершенные 26 мая.

Об этом говорится в тексте переданного УНИАН открытого обращения правозащитников на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и других должностных лиц, которое одобрено 145-ю представителями 105 правозащитных организаций Украины.

«Нам известно, что Алексей Гончаров на протяжении продолжительного времени последовательно выступал против уничтожения ландшафтного заповедника «Остров Жуков», в частности против противоправной застройки его территории и добычи песка на заповедных землях. К сожалению, многократные обращения общественного активиста к контролирующим и правоохранительным органам с требованиями прекратить противоправную деятельность не имели надлежащего реагирования», - сказано в обращении.

По словам правозащитников, только после обнародования А.Гончаровым фактов о преступлениях против окружающей среды в общенациональных СМИ, милиция впервые вмешалась и приостановила противоправные действия, хотя рядом в заказнике «Остров Жуков» «в дальнейшем осуществляются похожие правонарушения».

Как отмечают правозащитники, за последние годы вокруг местности «Конча-Заспа» и заказника «Остров Жуков» «благодаря глубокой коррумпированности всех причастных органов власти укоренилась развитая система теневого бизнеса на земли и недра».

«Мы вынуждены признавать, что криминальный грабеж природных ресурсов стал всеукраинским явлением: от воровских вырубок лесов в Карпатах, браконьерской добычи гравия в карпатских реках и на Днестре до уничтожения рекреационных зон в столице и нелегальных разработок угля в шахтах-копанках Донбасса”, - отмечают представители правозащитных организаций.

По их мнению, именно в упомянутом случае «многолетняя атмосфера безнаказанности подтолкнула организаторов криминального бизнеса особо вызывающе переступить закон, прибегнув к демонстративному убийству человека».

Правозащитники также требуют от Генеральной прокуратуры, МВД и СБУ провести расследование «фактов разворовывания самой ценной природной территории Киева - заказника «Остров Жуков», противозаконной разработки недр, намыва и застройки заповедных земель, а также связей между природоохранными нарушениями и решениями власти с признаками коррупции».

«Мы считаем необходимым образование под патронатом СНБО специальной контрольно-аналитической комиссии для оценки действий и бездеятельности органов государственной власти, управления и самоуправления, представляющих угрозы национальной безопасности в сфере экополитики, природопользования и заповедного дела», - заявляют правозащитники.

*** 26 мая в 12.00 во дворе своего дома двое неизвестные убили 59-летнего жителя Голосеевского района города Киева Алексея Гончарова. Эти же лица избили его жену. Последние два года до смерти А.Гончаров добивался прекращения незаконной добычи, намыва и продажи песка на Жуковом острове несколькими коммерческими фирмами. Накануне он водил на места незаконной добычи песка съемочную группу одного из центральных телеканалов.