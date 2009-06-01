Фонд госимущества за пять месяцев сделал почти... 6% от плана
16:28, 01 июня 2009Общество
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Целых 493 миллиона...
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил от приватизации в январе-мае т.г. 493 млн. грн., что составляет 5,8% годового плана.
Об этом УНИАН сообщили в ФГИУ.
Поступления от аренды по итогам января–мая т.г. составили 290 млн. грн., за этот же период перечислено 347,8 млн. грн. дивидендов.
Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивидендов – 297,8 млн. грн.
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