В Киевской области задержан подозреваемый в убийстве пяти женщин

Сотрудники столичной милиции позавчера задержали 35-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в изнасиловании и убийстве пяти женщин на территории Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киевской области.

Как заметили в милиции, в настоящее время дело находится на контроле Министерства внутренних дел Украины.