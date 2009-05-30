В Киевской области задержан подозреваемый в убийстве пяти женщин
13:21, 30 мая 2009Общество
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Дело - на контроле МВД
Сотрудники столичной милиции позавчера задержали 35-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в изнасиловании и убийстве пяти женщин на территории Киевской области.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киевской области.
Как заметили в милиции, в настоящее время дело находится на контроле Министерства внутренних дел Украины.
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