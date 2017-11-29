В Кривом Роге школьник терроризирует целый класс (видео)

В Кривом Роге целый класс отказывается ходить в школу из-за одного мальчика. Все ученики 3-А класса в один голос жалуются, что парень их бьет и колет острыми предметами, некоторых душит.

Родители требуют, чтобы с ним начал работать школьный психолог. Но мать парня написала категорический отказ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве школьника, который терроризировал учеников и учителей, социальные работники забрали от отца и бабушки и увезли на реабилитацию.