Кабмин обещает помочь Севастополю

Руководство правительства Украины пообещало Севастополю выделить средства из резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации с водоснабжением города.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на аппаратном совещании сообщил, что за последние дни он дважды имел беседу с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по поводу последних „водних” событий в Севастополе, и в результате „досягнута договоренность о предоставлении помощи”. Также на эту тему он дважды разговаривал с вице-премьером Владимиром РЫБАКОМ. Теперь, по словам С.КУНИЦЫНА, он вместе со своим заместителем Игорем ЛОКТИОНОВЫМ готовит документы по выделению средств из резервного фонда Кабинета Министров Украины на ликвидацию последствий этой аварии.

Говоря об объеме работ, которые предстоит провести, С.КУНИЦЫН отметил, что необходимо “разобраться с прудом-накопителем (по оценкам специалистов, именно отмершие в этом пруду сине-зеленые водоросли попали на очистительные сооружения на водозаборе реки Черная, где образовали соединение, вызвавшее неприятный запах воды - УНИАН), очистительными сооружениями в селах Орлиное, Тыловое и Терновка”. Также необходимо перейти на новую систему обработки воды (вместо ее хлорирования - УНИАН), сказал С.КУНИЦЫН.

Кроме того, отметил он, нужно подготовить приказ начальника штаба гражданской обороны, в котором „дать оценку ситуации”, к которой привели, по словам С.КУНИЦЫНА, как “совокупность факторов”, так и “определенные просчеты” контролирующих структур.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября вследствие загрязнения воды из реки Черная был прекращен водозабор и подача воды в южную часть Севастополя. Без водоснабжения осталось более 70% население города (около 200 тыс. человек).

По факту загрязнения питьевой воды Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 242 ч.1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод, повлекшее загрязнение поверхностных источников питьевых вод).

10 ноября заместитель главного государственного санитарного врача Украины Михаил СИТЕНКО сообщил, что причиной загрязнения питьевой воды в Севастополе стали водоросли и неудовлетворительное состояние очистительных сооружений.

Сегодня первый заместитель главы Севастопольской горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН сообщил, что окончательные результаты анализа отправленных в столичную лабораторию проб севастопольской воды должны быть известны завтра утром.