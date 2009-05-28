В ДТП в Испании погибли два украинца
20:10, 28 мая 2009Общество
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Еще пятеро травмированы
В автономной области Кастилья и Леон (Испания) в результате ДТП погибли два гражданина Украины и пять травмированы. Пострадавшие граждане Украины госпитализированы в местную больницу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в Королевстве Испания.
По информации Посольства, украинское дипучреждение принимает меры для получения детальной информации об обстоятельствах трагедии.
Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Испании и Департаменте консульской службы.
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