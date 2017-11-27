В Праге пройдет "Неделя украинского кино"

В Праге, столице Чехии, с 27 ноября по 1 декабря пройдет «Неделя украинского кино».

Как сообщает пресс-служба Госкино, в программе мероприятия пять новых фильмов – «Червоный» (2017), «Стримголов» (2017), «Припутни» (2017), «Январь-март» (2017) и «Родные» (2016).

В Госкино отмечают, что также в программу показов вошла классическая лента, что является образцом украинского поэтического кино – «Белая птица с черной отметиной» (1972), режиссера Юрия Ильенко.