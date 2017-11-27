В Праге пройдет "Неделя украинского кино"

15:43, 27 ноября 2017
Общество
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В программе «Недели украинского кино» пять новых фильмов.

В программе мероприятия пять новых фильмов / скриншот, фильм

В Праге, столице Чехии, с 27 ноября по 1 декабря пройдет «Неделя украинского кино».

Как сообщает пресс-служба Госкино, в программе мероприятия пять новых фильмов – «Червоный» (2017), «Стримголов» (2017), «Припутни» (2017), «Январь-март» (2017) и «Родные» (2016).

В Госкино отмечают, что также в программу показов вошла классическая лента, что является образцом украинского поэтического кино – «Белая птица с черной отметиной» (1972), режиссера Юрия Ильенко.

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