В Праге пройдет "Неделя украинского кино"
15:43, 27 ноября 2017Общество
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В программе «Недели украинского кино» пять новых фильмов.
В программе мероприятия пять новых фильмов / скриншот, фильм «Стримголов» с YouTube
В Праге, столице Чехии, с 27 ноября по 1 декабря пройдет «Неделя украинского кино».
Как сообщает пресс-служба Госкино, в программе мероприятия пять новых фильмов – «Червоный» (2017), «Стримголов» (2017), «Припутни» (2017), «Январь-март» (2017) и «Родные» (2016).
В Госкино отмечают, что также в программу показов вошла классическая лента, что является образцом украинского поэтического кино – «Белая птица с черной отметиной» (1972), режиссера Юрия Ильенко.
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