На въезде в столицу убрали знак "Киев – город-герой" (фото)

Киевляне заметили, что несколько дней назад на Житомирской трассе в районе поворота на спорткомплекс "Чайка" был демонтирован огромный знак "Киев – город-герой", который стоял здесь много лет.

"Проезжая на автобусе, обратила внимание, что этого "памятника" больше нет. Сейчас на этом месте все перекопано", – говорит жительница Святошинского района Елена Петровец, передает "Сегодня".

Директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев рассказал, что выполняется распоряжение КГГА, согласно которому все подобные знаки на въездах в столицу будут заменены. К примеру, новый знак, установленный на Бориспольской трассе, уже презентовали летом: его выполнили из металла, буквы имеют высоту три метра, а украшает композицию восьмиметровый силуэт архангела Михаила.

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Правда, как будет выглядеть новый знак на Житомирской трассе, в мэрии пока не говорят. Но все работы обещают закончить до конца года.

Напомним, согласно распоряжению КГГА, знаки также заменят в Голосеевском районе на 14-м километре трассы Киев-Одесса, в Деснянском районе возле поста "Быковня" на Броварском проспекте, в Оболонском районе возле поста "Гостомель" на Гостомельском шоссе и в Соломенском районе на Воздухофлотском проспекте при выезде к аэропорту "Киев" (Жуляны). На каждом из них будет изображена какая-то особенность столицы или архитектурная достопримечательность.