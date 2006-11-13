Москаль хочет знать, кто из депутатов - бандит, а кто - агент КГБ

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ предлагает провести люстрацию депутатов Верховной Рады Крыма.

Такое мнение Г.МОСКАЛЬ высказал сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН.

По мнению постпреда Президента, в ВР Крыма необходимо создать специальную комиссию, которая бы организовала люстрацию депутатского корпуса, а сведения об интересных моментах биографии народных избранников предоставила бы крымской общественности. "Я бы рекомендовал Верховному Совету Крыма создать комиссию, которая бы провела люстрацию всех депутатов. И пусть комиссия выяснит, кто бандит, кто гражданин Израиля или Российской Федерации, кто бывшие агенты КГБ, кто нынешние агенты иностранных спецслужб, кто не имеет даже среднего образования, а купил дипломы о высшем и без угрызения совести выдает себя за грамотных, - предложил Г.МОСКАЛЬ. - А затем довести до сведения избирателей, потому что избиратель должен знать о своем депутате все до малейших подробностей".

Как известно, в крымский парламент попали люди с сомнительной репутацией, ранее состоявшие в преступных группировках. Так, МВД называет крымского депутата Рувима АРОНОВА одним из лидеров ОПГ "Башмаки", а депутата Александра МЕЛЬНИКА - членом ОПГ "Сейлем". По данным украинского бюро Интерпола, Р.АРОНОВ является гражданином Израиля.