Человек угрожал поджечь себя, требуя возвращения депозита

В Кировограде 46-летний мужчина угрожал поджечь себя в отделении одного из банков, требуя возвращения денег, положенных на депозитный счет его бывшей женой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в области.

По словам мужчины, срок вложения на депозитный счет истек в конце марта этого года, а деньги ему необходимы для операции, поскольку он болен раком.

Работники банковского учреждения объяснили, что мужчина не имел правовых оснований для получения средств, ведь они были положены на депозитный счет его бывшей женой. Поручения на получение денег не было. От выполнения своих обязанностей работники банка не отказываются, однако вернуть средства обещают лишь клиенту, а не посторонним лицам на основании якобы полученных устных поручений.

По данному факту проводится проверка.