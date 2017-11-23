На Львовщине в результате автомобильной аварии погиб участник АТО

Во Львовской области в ДТП погиб сотрудник Радеховского районного военкомата, участник АТО Богдан Левицкий. Об этом в соцсети написал военный комиссар Львовского областного военкомата Александр Тищенко.

Читайте такжеВрачи боролись за его жизнь два года: в Чернигове попрощались с бойцом АТО«21 ноября коллектив Радеховского РВК и Львовского областного военного комиссариата потерял своего собрата, офицера, участника АТО капитана Богдан Владимировича Левицкого», – сообщил Тищенко.

Богдан Левицкий пошел в армию во время мобилизации в 2015 году с должности председателя сельского совета. Имея право на отсрочку от мобилизации, он добровольно пошел защищать Украину в составе одной из артиллерийских бригад.

В 2016 году он занял должность старшего офицера отделения офицеров запаса и кадров в Радеховском РВК. Воспитал троих детей. Один из сыновей проходит службу на офицерской должности в зоне проведения АТО.