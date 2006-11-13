Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов даст пресс-конференцию в УНИАН

Посол доброй воли ЮНИСЕФ Анатолий Карпов призывает Правительство Украины защитить детей от заболеваний йодного дефицита Чемпион по шахматам и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анатолий Карпов находится в Украине для того, чтобы присоединиться к общественной кампании по борьбе с йододефицитными заболеваниями. Во время визита, Анатолий Карпов встретился с Президентом Украины Виктором Ющенко и первой леди Екатериной Ющенко, а также с некоторыми политическими и общественными лидерами для обсуждения проблем йодного дефицита в Украине.

Правительство Украины пообещало преодолеть йодный дефицит до 2005 года, что было подтверждено в Документе «Мир благоприятный для детей» на Специальной Сессии ООН в 2002 году. Невзирая на этот факт, Украина еще не приняла на законодательном уровне обязательную общую йодизацию соли, которая является наиболее эффективной и мало расходной стратегией для преодоления йододефицитних заболеваний.

Пресс конференция Посла Доброй воли ЮНИСЕФ Анатолия Карпова состоится 14 ноября в 10:00 на втором этаже помещения информационного агентства УНИАН, по адресу ул. Крещатик 4.

Для детальной информации обращаться:

Дмитрий Конык, ЮНИСЕФ

Tel: (+380) 44 230 25 14, Email: dkonyk@unicef.org

Анна Суходольская, ЮНИСЕФ

Теl: (+380) 44 230 25 14, Email: asukhodolska@unicef.org

Алиса Майборода, «Гештальт Консалтинг Групп» (менеджер конференц-сервиса)

Tel: (+380) 50 442 55 06, Email: alisa@gestalt.com.ua