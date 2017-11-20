В Житомире День Достоинства и Свободы отметят в формате воспоминаний о трех украинских революциях

Завтра в Житомире День Достоинства и Свободы отметят в формате воспоминаний о три украинские революции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 21 ноября в Житомире будут отмечать День Достоинства и Свободы. В 11.00 в помещении Житомирского городского совета состоится открытие выставки «Три революции».

Четвертая годовщина Евромайдана в Житомире будет проходить в формате воспоминаний о революциях в Украине 1917, 2004-2005 и 2013-2014 годов.

"Начало мероприятия – в 18.00. на майдане имени С. П. Королева. Запланировано совместное исполнение Гимна Украины, молитва и возложение свечей к мемориалу Героям Небесной Сотни, выступления оркестра, пластунов и коллектива «Родничок».В 19.00 час. каждый желающий сможет выступить во время "свободного микрофона", а также неформально пообщаться возле горящей бочки",- сказано в сообщении.