В Одессе правоохранители задержали сообщников "вора в законе". Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сотрудники внутренней безопасности и уголовного розыска совместно с прокуратурой провели спецоперацию по задержанию двух злоумышленников, которые совершили разбойное нападение со стрельбой.

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"Установлено, что задержанные входили в преступную группировку, которая в прошлом контролировалось убитым в Стамбуле "вором в законе" по кличке Ровшан Ленкоранский", - сказали в управлении.

Отмечается, что в конце весны текущего года двое неизвестных вблизи Гагаринского плато в Одессе расстреляли автомобиль, в котором находились два человека. Пострадавшие получили тяжелые огнестрельные ранения, однако остались живы. Личности злоумышленников, после проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены.

Оперативники управления внутренней безопасности выяснили, что к вооруженному нападению причастны 30-летний уроженец Республики Дагестан (профессиональный спортсмен боев без правил) и 31-летний ранее судимый за грабеж одессит, который длительное время занимался боксом. Кроме того, оба фигуранта входили в состав местной преступной группировки, которая в прошлом контролировалась убитым в Стамбуле "вором в законе" по кличке Ровшан Ленкоранский.

"Среди других участников этой банды - 38-летний уроженец Армении, 29-летний уроженец Грузии (профессиональный спортсмен по тайскому боксу) и 29-летний уроженец Молдовы (профессиональный спортсмен по боям без правил)", - уточнили в управлении.

Совместными действиями бойцов отдела быстрого реагирования департамента внутренней безопасности Нацполиции, их коллег из одесского управления и городской прокуратуры №3 подозреваемых в стрельбе задержали, несмотря на ожесточенное сопротивление.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту жительства задержанных проведены обыски. Изъяты три пистолета и патроны к ним, гладкоствольное охотничье ружье, пять мобильных телефонов и две иномарки элит-класса. Все изъятое направлено на экспертизу.

Сегодня обоим фигурантам объявлено подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога: гражданину Украины - 56 тысяч гривень, гражданину РФ, чеченцу – 128 тысяч гривень.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Следственные действия продолжаются.