Ярославский подарил Харькову очередной памятник (фото)

В Харькове открыли памятник классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому, в 1841-1849 гг. возглавлявшему харьковский университет.

Профинансировал создание памятника Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, ключевой инвестор Харьковского региона и в частности, проведения здесь в свое время Евро-2012.

На торжественной церемонии открытия к собравшимся с приветственным словом обратился ректор Харьковского национального университета Виль Бакиров, который напомнил о вкладе Петра Гулака-Артемовского в развитие украинской культуры, науки и образования.

«Мы сегодня вспоминаем одного из самых выдающихся, самых ярких университетских профессоров», - подчеркнул Бакиров.

«Автору принадлежит только идея. Но чтобы идея воплотилась в реальность, были нужны усилия людей, которые этому содействовали. И нашелся человек. Это член наблюдательного совета университета, харьковский предприниматель Ярославский Александр Владиленович, благодаря которому мы сейчас откроем этот памятник», - сказал Бакиров.

Ректор вручил вице-президенту DCH Елене Деревянко благодарственное письмо и уменьшенную бронзовую копию памятника. В свою очередь Деревянко подчеркнула, что группа DCH Ярославского системно поддерживает харьковские вузы.

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«Для Александра Владиленовича первоочередной является ориентация на укрепление интеллектуального потенциала, укрепления репутации Харькова как интеллектуальной столицы Украины, как города мира», - сказала вице-президент DCH.

Стоит отметить, что это не первая инициатива владельца группы DCH в сфере поддержки и популяризации украинской культуры и науки. В прошлом году Александр Ярославский профинансировал установку памятников Нобелевским лауреатам, которые учились и работали в Харьковском национальном университете им. Каразина. Ранее в этом же учебном заведении бизнесмен также поддержал проект увековечивания памяти историка Дмитрия Багалея и математика Александра Ляпунова. В прошлом месяце силами мецената была компьютеризирована одна из аудиторий Харьковского государственного университета питания и торговли. Кроме того, от имени ХТЗ - одного из предприятий группы DCH – Александр Ярославский подписал меморандумы о стратегическом партнерстве с ХНУ, а также с Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт».