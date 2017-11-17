Шоковая терапия: в Сумах полицейский дежурил в костюме смерти (видео)

В Сумах патрульные устроили шоковую терапию для горожан, которые систематически игнорируют запрещающий сигнал светофора. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, большое количество прессы и смерть в Балаклаве не на всех подействовали угрожающе. Одни останавливались только на полпути, других приходилось хватать за руку. Только за полчаса акции насчитали полсотни нарушителей.

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